Кабмин утвердил новые требования к отчетности о выбросах

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, утвердил три нормативно-правовых акта, которые должны обеспечить корректный учет выбросов парниковых газов промышленными предприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Согласно принятым решениям, с 2021 года определенные правительством крупные и средние промышленные предприятия будут обязаны готовить планы по мониторингу выбросов парниковых газов и утверждать их в Минэкологии.

Кроме того, предприятия будут ежегодно готовить отчеты о выбросах парниковых газов, которые будут проверяться независимыми экспертами в соответствии с установленными процедурами и затем подаваться на утверждение в министерство.

"Напомним, что с 2019 года в Украине действует налог на выбросы парниковых газов на уровне 10 грн за тонну выбросов, однако предприятия рассчитывают объемы выбросов по разным методикам, а представленные отчеты не проходят проверку. То есть данные, которые государство собирает, нерепрезентативны, а бюджет, возможно, недополучает налоги", – пояснили в Минэкологии.

В министерстве отметили, что соответствующие решения приняты рамках реализации закона "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" и предусмотрены обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.