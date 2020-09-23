Датская сеть магазинов Jysk увеличила продажи в Украине на 24%

ООО "ЮСК Украина", развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома Jysk группы компаний Jysk Group (Дания), по результатам 2020 финансового года (1 сентября 2019 - 31 августа 2020 года) нарастило продажи в Украине на 23,8% по сравнению с предыдущим годом – до 2,32 млрд грн.

Об этом сообщил исполнительный директор Jysk в Украине Евгений Иваница, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава компании отметил, что в прошлом году сеть открыла в Украине 13 новых магазинов, доведя их количество до 67, а штат сотрудников – до 637 человек.

Согласно отчетности материнской компании, в целом JYSK достиг рекордного глобального товарооборота в 4,1 млрд евро, что на 7,6% выше по сравнению с 2019 финансовым годом.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году по франчазинговой модели. В 2012 году материнская компания выкупила все франчайзинговые магазины и начала развитие самостоятельно.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,8 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.