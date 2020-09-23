В приложении "Дия" появится электронное свидетельство о рождении
Министерство цифровой трансформации вводит электронное свидетельство о рождении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Кабмин принял соответствующее постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.
"Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дия" в обоих родителей", - рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное.
Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, представления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.
Скоро Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении "Дия".
