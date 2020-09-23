В приложении "Дия" появится электронное свидетельство о рождении

Министерство цифровой трансформации вводит электронное свидетельство о рождении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Кабмин принял соответствующее постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

"Раньше свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дия" в обоих родителей", - рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажное.

Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, представления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Скоро Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении "Дия".