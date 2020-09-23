Власти России признали риски для "Северного потока-2" из-за санкций США

Действия США создают риски для реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск? Это, мне кажется, уже риск, который говорит о том, что Вашингтон, политические силы Соединенных Штатов не жалеют ни средств, ни сил, ни денег на то, чтобы сделать все от них зависящее по недопущению реализации этого проекта", – сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Российская чиновница отметила, что в результате действий США под удар могут попасть не только сам проект и инвестиции, но и страны Европы, которые планировали получить конкретные дивиденды от его реализации.

Ранее в Москве неоднократно заявляли о том, что, несмотря на действия США, проект "Северный поток 2" будет успешно завершен и реализован.

Как сообщалось, ранее немецкая Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", предупредила о растущей вероятности срыва проекта "Северный поток-2" из-за санкций США.