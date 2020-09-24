Цены на нефть снижаются из-за низкого спроса

Цены на нефть в четверг утром снижаются на 1%, — трейдеры опасаются дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,96% — до 41,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 39,45 доллара за баррель. Пессимизм на рынке нефти обусловлен сохраняющимися опасениями за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.

Спрос на топливо в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, остается низким, поскольку пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приводят к снижению количества поездок. Согласно правительственным данным, на прошлой неделе средний четырехнедельный спрос на бензин составлял 8,5 миллионов баррелей в день — на 9% меньше, чем годом ранее, отмечает агентство Рейтер.

Что касается предложения, то рынок по-прежнему опасается возобновления экспорта из Ливии. Ранее СМИ сообщали, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) стремится к следующей неделе увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки.

"Очевидно, это то, в чем рынок нефти сейчас не нуждается", — приводит Reuters мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.