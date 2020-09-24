Цены на золото снижаются после роста курса доллара

Цена на золото в четверг утром снижается, падение стоимости металла продолжается четвертую торговую сессию подряд на фоне укрепления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,62%, или на 11,65 доллара — до 1856,8 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро падал на 4,52% — до 22,055 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 94,41 пункта. При этом ранее в ходе торгов показатель обновил максимум за 2 месяца, дойдя до отметки в 94,49 пункта. Укрепление курса американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, — в этом случае металл становится дороже для держателей других валют. За четыре торговых дня золото потеряло в цене почти 5%, при этом ранее в ходе торгов четверга дошло до отметки в 1853,25 доллара за унцию, что стало минимумом с 22 июля.

"Золото не может избавиться от доминирования доллара, которое отражается на всех классах активов", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя.

Теперь инвесторы ждут еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Ожидается, что число заявок несколько снизилось, но останется на высоком уровне. Аналитики прогнозируют снижение на 20 тысяч, до 840 тысяч.