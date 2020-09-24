Производитель новых российских самолетов провел массовые сокращения сотрудников

Российский производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 ("Региональны самолеты", ранее — "Гражданские самолеты Сухого") провел массовые сокращения сотрудников.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

SSJ-100 производила компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Совет директоров ОАК в апреле 2019 года принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и еще две дочерние компании к ПАО "Корпорация "Иркут". Так, в феврале 2020 года ГСС стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты". ОАК тогда же сообщила, что завершает формирование дивизиона гражданской авиации, урегулирование существующих внутригрупповых обязательств и завершение формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы до конца года.

По словам одного из собеседников газеты, в "Региональных самолетах" было сокращено не менее 500 человек. Сокращения прошли в этом году в полном соответствии с трудовым законодательством, отметил один из собеседников газеты. Еще в 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавил другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена.

"В ГСС в последние годы до объединения с "Иркутом" было 3000-3100 сотрудников, говорится в отчетности компании. Получается, под сокращение попало от 15 до 30% всех сотрудников", — подсчитала газета.

"Были объединены две ключевые компании гражданского авиастроения — "Иркут" и ГСС, каждая имела полноценную управляющую команду и административный штат, в рамках кадровой оптимизации были в первую очередь сокращены дублирующие друг друга управленческие и административные должности в московских командах", — сказал изданию источник в "Иркуте".

Однако, по словам собеседников газеты в ОАК, сокращения все-таки коснулись и инженерного состава, например, была сокращена часть инженеров "Региональных самолетов", работавших в Жуковском. При этом сокращенным инженерам были предложены должности в других холдингах ОАК, добавили они.