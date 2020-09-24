БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дефицит госбюджета окажется ниже прогнозируемых 7,5% ВВП, – Сологуб

Дефицит госбюджета окажется ниже прогнозируемых 7,5% ВВП, – Сологуб

Национальный банк Украины ожидает фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП вместо заложенных в прогнозе 7,5%, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но судя по всему, фактический дефицит будет ниже (...) Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,5% ВВП", – сказал Сологуб.

По его словам, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих расходов.

Наверстать их в последние месяцы будет непросто с учетом возможностей финансирования", - уточнил он.

Как сообщал БизнесЦензор, Министерство финансов Украины планирует определить дефицит государственного бюджета в 2021 году в 6% ВВП.

