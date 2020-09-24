"Сетам" продает Киевскую птицефабрику за 126 миллионов

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на электронный аукцион OpenMarket арестованный имущественный комплекс ООО "Птицефабрика Киевская" за 126 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стартовая цена лота составляет 126,01 млн грн. Дата проведения аукциона: 15 октября 2020 года.

Согласно объявлению на площадке OpenMarket, единый имущественный комплекс птицефабрики площадью 126 579,4 кв. м. расположен по адресу: Киев, проспект Броварской, 99.

На территории комплекса находится: более 40 птичников; здания ветслужбы и лаборатории; цеха по производству консервов, комбикорма, яичного порошка, сортировки яиц; убойный цех; склады для хранения яиц, сырья кормоцеха, металлолома, кормовых добавок, стройматериалов, тары, хозинвентаря, газовых баллонов и другого; два гаража на 15 и 25 автомашин; профилакторий на 60 автомашин и автозаправочный пункт и другое