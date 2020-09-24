В Европарламенте поддержали признание украинской системы сертификации семян

Аграрный комитет Европейского парламента на заседании 23 сентября принял решение о признании эквивалентной систему сертификации семян Украины в ЕС.

Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.

В дальнейшем решение планируется вынести на голосование Европарламента.

"Принятие данного решения окажет положительное влияние на всех участников рынка, предоставив возможность экспортировать выращенные в Украине семена в закрытые в настоящее время страны ЕС, улучшит ситуацию с производством семян и стимулированием инвестиций в этот сектор", - сообщает ассоциация.

"Это положительно повлияет не только на производителей семян, но и украинских аграриев. Теперь аграрии будут уверены в качестве закупленных украинских семян, их соответствии высоким стандартам ЕС и будет более активно рассматривать вариант инвестирования в семенной бизнес и выращивания семян с высокой добавленной стоимостью вместо товарной продукции", - сказал координатор комитетов УКАБ Олег Нестеров.