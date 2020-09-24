"Укртранснафта" выявила две схемы хищения из нефтепровода

В течение 21-23 сентября служба безопасности АО "Укртранснафта" совместно с правоохранительными органами разоблачила две схемы хищения нефти из магистральных нефтепроводов - во Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

В городе Дашава Львовской области правоохранители задержали пятерых подозреваемых в похищении нефти из магистрального нефтепровода "Броды-Госграница". На месте задержания было обнаружено грузовик Volvo с автоцистерной объемом 38 куб. м почти полностью заполненной нефтью и автомобиль Mercedes с самодельной емкостью в кузове объемом 12 куб. м.

Также на месте происшествия были найдены три резиновые емкости общим объемом 100 куб. м, вспомогательное оборудование для кражи нефти и окончание трехкилометрового отвода, проложенного в направлении нефтепровода "Броды-Госграница".

Комплекс зданий, где были задержаны подозреваемые с оборудованием, арендует Дрогобычский хозрасчетный филиал межрегионального центра профессиональной медицинской и социальной реабилитации инвалидов.

В Днепропетровской области вблизи города Желтые Воды с использованием беспилотников работники службы безопасности компании и патрульная полиция обнаружили "КамАЗ" без номерных знаков, который использовался для вывоза ворованной нефти из магистрального нефтепровода "Кременчуг-Херсон". В ходе осмотра транспортного средства нашли замаскированную цистерну емкостью 10 куб. м и специальное оборудование для кражи нефти.

Во время осмотра территории ангара, где базировался "КамАЗ", правоохранители обнаружили еще два грузовых автомобиля Volvo с незарегистрированными идентичными номерными знаками. Грузовики оборудованы емкостями и набором инструментов для кражи нефти. Кроме этого, в ангаре обнаружили и другое вспомогательное оборудование для выкачки нефти.



