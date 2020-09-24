БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укртранснафта" выявила две схемы хищения из нефтепровода

В течение 21-23 сентября служба безопасности АО "Укртранснафта" совместно с правоохранительными органами разоблачила две схемы хищения нефти из магистральных нефтепроводов - во Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

В городе Дашава Львовской области правоохранители задержали пятерых подозреваемых в похищении нефти из магистрального нефтепровода "Броды-Госграница". На месте задержания было обнаружено грузовик Volvo с автоцистерной объемом 38 куб. м почти полностью заполненной нефтью и автомобиль Mercedes с самодельной емкостью в кузове объемом 12 куб. м.

Также на месте происшествия были найдены три резиновые емкости общим объемом 100 куб. м, вспомогательное оборудование для кражи нефти и окончание трехкилометрового отвода, проложенного в направлении нефтепровода "Броды-Госграница".

Комплекс зданий, где были задержаны подозреваемые с оборудованием, арендует Дрогобычский хозрасчетный филиал межрегионального центра профессиональной медицинской и социальной реабилитации инвалидов.

В Днепропетровской области вблизи города Желтые Воды с использованием беспилотников работники службы безопасности компании и патрульная полиция обнаружили "КамАЗ" без номерных знаков, который использовался для вывоза ворованной нефти из магистрального нефтепровода "Кременчуг-Херсон". В ходе осмотра транспортного средства нашли замаскированную цистерну емкостью 10 куб. м и специальное оборудование для кражи нефти.

Во время осмотра территории ангара, где базировался "КамАЗ", правоохранители обнаружили еще два грузовых автомобиля Volvo с незарегистрированными идентичными номерными знаками. Грузовики оборудованы емкостями и набором инструментов для кражи нефти. Кроме этого, в ангаре обнаружили и другое вспомогательное оборудование для выкачки нефти.Укртранснафта выявила две схемы хищения из нефтепровода 01
Укртранснафта выявила две схемы хищения из нефтепровода 02
Укртранснафта выявила две схемы хищения из нефтепровода 03

Укртранснафта (314) нафтопровід (292)
