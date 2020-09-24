БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк ожидает снижения профицита текущего счета до нуля

Нацбанк ожидает снижения профицита текущего счета до нуля

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения профицита текущего счета платежного баланса во втором полугодии 2020 года до нуля.

Об этом замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У нас за полгода около $4 млрд профицита текущего счета, а во втором полугодии мы ожидаем около нуля. По итогам года получится профицит приблизительно $4 млрд, то есть на уровне 2-2,5% ВВП. Но это была июльская оценка, сейчас, возможно, будем еще корректировать", – сказал он.

По словам Сологуба, в следующем году центробанк прогнозирует возвращение к дефициту в районе 2-3% ВВП. "Это нормальная тенденция. Украина – малая открытая экономика, которая догоняет другие страны. Экономика восстанавливается – текущий счет возвращается в дефицит", – отметил он.

