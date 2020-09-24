БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Госспецсвязи подписало меморандум о сотрудничестве с Cisco по кибербезопасности

Государственная служба специальной связи и защиты информации подписала меморандум о взаимопонимании с корпорацией Cisco.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи сообщает БизнесЦензор.

Ранее Министерство энергетики сообщало, что Cisco – среди перечня компаний, которые изъявили желание присоединиться к созданию Отраслевого центра кибербезопасности объектов критической инфраструктуры энергетической отрасли Украины.

"К совместной работе уже изъявили желание присоединиться международные компании - лидеры в сфере кибербезопасности и цифровых преобразований: Microsoft, Cisco, HPE, Dell, McAfee, Huawei, Fortinet, Trend Micro, Micro Focus, Palo Alto Networks", – подчеркнули в ведомстве.

Державна адміністрація зв’язку (1) зв’язок (239) кібербезпека (481)
