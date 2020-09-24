БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У жены Медведчука появился строительный бизнес в Москве

Жена кума Владимира Путина и председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала собственницей российской компании, которая специализируется на строительстве, инженерных работах и проектировании.

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг".

ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрировано в Москве 1 апреля, а его основным направлением указана "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

"НЗНП Инжиниринг" с августа 2020 года является членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа", как указано на сайте ассоциации. Южный округ – территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположен завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко.

Читайте также: Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии

Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

В частности: "НЗНП Трейд" – компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" – компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" – компания-перевозчик и АО "НЗНП" (Новошахтинский завод нефтепродуктов).

Ранее журналисты установили, что нефтепродукты с этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США, наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil, а также в оккупированный Крым.

Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак – бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

В 2018 году журналисты сообщали, что зять Виктора Медведчука Андрей Рюмин тоже решил заняться строительством в России.

Как сообщалось, ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы с марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - жаловался Медведчук.

Автор: 

Медведчук Віктор (364) росія (14929) будівництво (2262)
Эта марченко даже не женщина, это хохло-малороская продажная тварь
показати весь коментар
24.09.2020 15:12 Відповісти
+4
Боже, коли цих тварюк виженуть з України до пекла?? Доки ця мерзота сидить у Раді та в Україні - ніякої довіри Уряду та Раді - не буде... Запроданці Кремля...Путін вбив та вбиває усіх своїх політичних ворогів...залив кровью Героїв України нашу Неньку...А поряд з нами його кум-вбивця та зрадник України танцює на костях наших синів та доньок..Зе - ніщо., фігляр...Порошенко - може тоже у "долях"??
показати весь коментар
24.09.2020 18:40 Відповісти
+3
Это премия мужу за колонизацию территорий.
показати весь коментар
24.09.2020 15:48 Відповісти
Эта марченко даже не женщина, это хохло-малороская продажная тварь
показати весь коментар
24.09.2020 15:12 Відповісти
Это премия мужу за колонизацию территорий.
показати весь коментар
24.09.2020 15:48 Відповісти
******** давно спонсируется, через различные схемы, из государственного бюджета РФ. То как будет называться новый бизнес его жены - не так важно, если будет нужно - Мертвечук станет самым богатым украинцем.
показати весь коментар
24.09.2020 16:05 Відповісти
Три мрази.
показати весь коментар
24.09.2020 21:00 Відповісти
я думал она бетономешалку купила...
показати весь коментар
24.09.2020 17:32 Відповісти
Знатная каменщица.
показати весь коментар
24.09.2020 18:11 Відповісти
Боже, коли цих тварюк виженуть з України до пекла?? Доки ця мерзота сидить у Раді та в Україні - ніякої довіри Уряду та Раді - не буде... Запроданці Кремля...Путін вбив та вбиває усіх своїх політичних ворогів...залив кровью Героїв України нашу Неньку...А поряд з нами його кум-вбивця та зрадник України танцює на костях наших синів та доньок..Зе - ніщо., фігляр...Порошенко - може тоже у "долях"??
показати весь коментар
24.09.2020 18:40 Відповісти
Хто вигоне? Крім тебе ніхто. Бери свій шмайсер і виганяй. Немає шмайсера? Тоді не рюмсай! Ви ж самі вибрали собі Бубочку-клоуна
показати весь коментар
24.09.2020 23:07 Відповісти
Зарабатывать на врагах - это правильный подход)))
показати весь коментар
24.09.2020 18:51 Відповісти
Ничего, 15% еще и голосовать з него готовы
показати весь коментар
24.09.2020 20:43 Відповісти
Медведчук drank nacht ost!
Оксана прогодує, вона в тебе багата!
показати весь коментар
24.09.2020 20:44 Відповісти
Так пі...те в рідну Москву і дайте накінець спокій Україні, сімейство продажних шкур.
показати весь коментар
24.09.2020 21:57 Відповісти
зелибобы это всякчески поддерживают
показати весь коментар
24.09.2020 22:07 Відповісти
Розстріляти! Вже давно пора!
показати весь коментар
24.09.2020 23:05 Відповісти
Да какая разница какие еще активы на нее записали.
показати весь коментар
25.09.2020 00:15 Відповісти
ну шо зебобіки, дасйте відповідь на ваше ж питання: Чому мертветчук ще й досі не сидить?
показати весь коментар
25.09.2020 06:40 Відповісти
Ну и ??? все нормальные люди ,знают ,что Медведчук Враг Украины ,а жена его Мразь 😡😡😡😡 Но киевскую власть это устраивает ,СБУ не чешится ,патриоты из шайтан -трубы по его самолёту не среляют ??? Как то так😡😡😡
показати весь коментар
25.09.2020 07:33 Відповісти
правильно тут вже він набудвав для просування всіляких ідей русомира....
показати весь коментар
25.09.2020 07:43 Відповісти
когда подавишся медведчук, у кушнарева все забрали когда еще он теплий бил ,и у тебя заберут, на том свете деньги не нужни ,,
показати весь коментар
25.09.2020 13:40 Відповісти

