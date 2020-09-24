У жены Медведчука появился строительный бизнес в Москве

Жена кума Владимира Путина и председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала собственницей российской компании, которая специализируется на строительстве, инженерных работах и проектировании.

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг".

ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрировано в Москве 1 апреля, а его основным направлением указана "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

"НЗНП Инжиниринг" с августа 2020 года является членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа", как указано на сайте ассоциации. Южный округ – территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположен завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко.

Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

В частности: "НЗНП Трейд" – компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" – компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" – компания-перевозчик и АО "НЗНП" (Новошахтинский завод нефтепродуктов).

Ранее журналисты установили, что нефтепродукты с этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США, наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil, а также в оккупированный Крым.

Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак – бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

В 2018 году журналисты сообщали, что зять Виктора Медведчука Андрей Рюмин тоже решил заняться строительством в России.

Как сообщалось, ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы с марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - жаловался Медведчук.