Минфин подтвердил введение дополнительной таможенной декларации

Министерство финансов своим приказом от 8 сентября ввело для импортеров обязательную подачу предварительной декларации о намерении ввоза товаров в дополнение к таможенной декларации при оформлении грузов.

Эту информацию подтвердил заместитель министра финансов Юрий Драганчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Чиновник заверил, что введение дополнительной декларации направлено на борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

"Введение обязательного представления предварительной декларации позволяет автоматизированной системе рисков выявлять рисковые импортные операции и не давать возможности таможенникам "за 1 минуту" оформлять окончательный импорт рисковых товаров. Это очередной антикоррупционный шаг Минфина в борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне", – заявил Драганчук.

В Минфине уверяют, что предварительная декларация может быть подана как за месяц до ввоза товаров на таможенную территорию Украины, так и после их ввоза в пункт пропуска. При этом, в случае если товары остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля морского (речного) порта, аэропорта, обеспечение уплаты таможенных платежей не предоставляется, то есть финансовая гарантия таможне не нужна.

"Во всех предварительных таможенных декларациях, в отличие от обычных таможенных деклараций, отмечается минимум сведений, необходимых для пропуска груза. Это упрощенная информация небольшого объема, необходимая для заполнения таможенной декларации. Декларант тратит только минуты на ее создание, проверку и отправку электронными средствами в таможню на границе", – рассказал Драганчук.

По данным Гостаможслужбы, сегодня только 6,6% оформлений осуществляется в пунктах пропуска, другие грузы следуют внутрь страны для дальнейшего оформления.

В свою очетедь глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили раскритиковал введение предварительной декларации, назвав это дополнительным фактором для коррупции.

"Начиная с 22 сентября, согласно приказу Минфина №305, таможня приняла решение о необходимости подачи бизнесом двух таможенных деклараций вместо одной… Новые процедуры не несут никакого смысла, таможня не получит никакой новой нужной информации. Подобное решение не принесет пользы, но гарантированно создаст новые коррупционные кормушки для "ускорения" процессов", – написал Саакашвили в Facebook.