НБУ договорился сотрудничать в сфере защиты персональных данных с омбудсменом

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты персональных данных граждан.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, совместные усилия будут направлены на обеспечение защиты персональных данных украинцев при получении ими финансовых услуг, в частности, во время урегулирования просроченного долга, а также на пресечение незаконного распространения персональных данных.

"Национальный банк как регулятор банков, а с недавних пор и небанковских финансовых учреждений, продолжает развивать функцию защиты прав потребителей финансовых услуг. В эпоху диджитализации и активного развития онлайн-услуг вопросы защиты персональных данных является критически важным и требует усиления. Судя по результатам рассмотрения обращений граждан, незаконная обработка и распространение персональных данных является назревшей для решения проблемой", - отметил Шевченко.

"Сегодня коллекторская деятельность почти не урегулирована законодательством. Это приводит к нарушению прав граждан - коллекторские компании незаконно собирают и используют персональные данные, оказывают психологическое давление на граждан и другое. В 2019 году уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступило более 500 жалоб граждан. За почти девять месяцев 2020 года нет даже больший показатель - более 600 жалоб. более 60% касаются нарушения права на приватность коллекторскими компаниями. Поэтому защита персональных данных для нас является стратегическим направлением. Наше сотрудничество с Национальным банком - очень важная для защиты прав граждан", - подчеркнула Денисова.

В рамках сотрудничества Национальный банк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека планируют обмениваться аналитикой и статистикой, в частности, по результатам рассмотрения обращений о защите персональных данных, разрабатывать совместные предложения к проектам законов, нормативно-правовым актам, государственным программам и планам действий, а также будут проводиться совместные действия.

