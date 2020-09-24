Нацбанк предложил правительству сократить прогноз дефицита госбюджета, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) предлагал правительству закладывать более консервативные параметры в государственный бюджет на 2021 год, в частности, инфляцию на уровне 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$, а также сократить планируемый дефицит бюджета.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы в официальной переписке предлагали макроэкономические прогнозы делать более консервативными", – сказал замглавы НБУ.

Сологуб отметил, что почти каждый год есть расхождения в цифрах прогнозов НБУ и правительства, уточнив, что правительство всегда закладывало более высокий курс и инфляцию.

"В принципе, это абсолютно нормально, когда прогнозы правительства и центробанка отличаются. Но я считаю, что к процессу составления бюджета нужно подходить достаточно консервативно. Это касается и инфляции, и курса. Не нужно пытаться "надувать" доходы бюджета за счет этих параметров. Сколько раз уже наступали на эти грабли", – добавил он.

Сологуб также отметил, что номинальный дефицит в 270 млрд грн, заложенный в проект госбюджета на 2021 год, нарушает принцип контрцикличности.

"Прогноз номинального ВВП, заложенный в бюджет, выше нашего прогноза. В результате, даже если брать номинальный дефицит в 270 млрд грн, которые заложило правительство, по нашему прогнозу получается 6,3% ВВП. Выходит, что в этом году дефицит составит 6-6,5% ВВП, а в следующем – 6,3% ВВП. Это при том, что мы предполагаем, что у нас экономика перейдет с падения в 5-6% до условного роста в 4%. То есть принцип контрцикличности нарушается", – пояснил он.

Замглавы НБУ добавил, что с макроэкономической точки зрения, говоря о параметрах на 2021 год, должна идти речь об умеренном снижении дефицита бюджета.

"Я не говорю о 2% ВВП, но точно меньше заложенных 6%. Кроме того, есть еще один фактор – возможность финансирования этого дефицита. Мы видели, что в бюджете заложены выпуски внутренних займов на 549 млрд грн… Большой вопрос, есть ли для этого емкость внутреннего рынка", – отметил Сологуб.

По его словам, финансирование дефицита за счет ОВГЗ может поставить под угрозу восстановление кредитование реального сектора.

"Есть риск, что сработает эффект вытеснения. Нельзя одновременно хотеть, чтобы банки кредитовали экономику, кредитовали ипотеку, и в тоже время закладывать такие объемы долгового финансирования дефицита бюджета", – подчеркнул Сологуб.

Комментируя предусмотренный дефицит на 2021 год на уровне 5,3% ВВП в программе Украины с МВФ, Сологуб подчеркнул, что Фонд прогнозировал падение ВВП в этом году на уровне 8% и рост в следующем на 1%, соответственно "в их логике рост ВВП в 1% предполагал, что дефицит бюджета будет сохраняться достаточно высоким".

"Если МВФ будет пересматривать свой прогноз в сторону улучшения, то тогда этот прогноз должен будет соответствовать принципу контрцикличности фискальной политики, а значит, должен соответствовать меньшему размеру дефицита ВВП. Это мое объяснение, но я же не знаю на самом деле, как они думают", – добавил он.

Как сообщалось, ранее член Совета Национального банка Украины Виктор Козюк отмечал, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 6% ВВП выходит за рамки, допустимые программами международной поддержки.

Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов. Кроме того, 6 млрд грн запланировано получить от приватизации.