Украина призвала страны ЕС отменить ограничения из-за вспышки куриного гриппа

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей призвала страны Евросоюза снять ограничения, введенные из-за вспышки куриного гриппа в Украине в начале года.

Об этом начальник управления международного сотрудничества Госпродпотребслужбы Елена Курята заявила в ходе заседания Постоянного комитета по растениям, животным и пищевым продуктам ЕС (PAFF), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель Госпродпотребслужбы информировала представителей стран ЕС и Еврокомиссии о мерах по контролю и недопущению распространения данного заболевания на территории Украины.

Елена Курята отметила, что, учитывая национальное законодательство, положения соответствующего законодательства ЕС, и Кодекс здоровья наземных животных МЭБ, Украина является свободной от высокопатогенного гриппа птицы.

Учитывая это, она обратилась к государствам членов ЕС о принятии соответствующего решения о снятии ограничений в отношении гриппа птицы из Украины.

Как сообщалось, в январе Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.