Украина экспортировала рекордное количество растительного масла морем. ИНФОГРАФИКА

С сентября 2019 по август 2020 года Украина экспортировала морским путем на внешние рынки 6,6 млн тонн растительного масла – на 300 тыс. тонн больше, чем в предыдущем маркетинговом году. Это новый экспортный рекорд для украинской продукции.

Об этом свидетельствуют данные Ежегодного отчета по экспорту украинского растительного масла компании Stark Shipping, передает БизнесЦензор со ссылкой на Ukrainian Shipping Magazine.

В 2019-2020 маркетинговом году на масло пришлось 5% всего украинского экспорта, который осуществляется морским путем (не учитывая контейнерные отправки).

Основная часть растительного масла из Украины традиционно перевозилась танкерами – 5,7 млн тонн. Еще 933 тыс. тонн масла поставили в контейнерах. 27% контейнерных отправок пришлись на Китай, 6% – на ОАЭ, 5% – на Иорданию, и 4% – Малайзию.

Главную долю экспортного рынка традиционно заняло подсолнечное масло – 92,8% (без учета контейнеров), или 5,28 млн тонн. Экспорт подсолнечного масла в 2019-2020 МГ достиг исторического максимума, на 2,8 % превысив рекорд 2018-2019 МГ (5,17 млн тонн).

Рост также показали высокоолеиновое и рафинированное подсолнечные масла.

Рейтинг экспортеров возглавила компания Vioil, увеличив количество экспортируемого масла почти в 3 раза –73,91 тыс. тонн. Vioil обогнала таких традиционных лидеров экспорта высокоолеинового подсолнечного масла, как Kernel, Bunge, ADM. Традиционными покупателями высокоолеинового масла для Украины остаются страны Европейского союза. Также в этом сезоне Украина освоила новые рынки сбыта данного вида масла, первая танкерные партии ушла на США и, после длительного перерыва, возобновились отправки на рынки Китая и Малайзии.

В этом маркетинговом году в четыре раза по сравнению с предыдущим сезоном вырос объем экспорта рафинированного подсолнечного масла, который достиг 40 тыс. тонн. Компания Bunge, которая в прошлом покинула данный сегмента рынка, в этом маркетинговом году, возобновила отправки и экспортировала 25 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла.

Экспорт других видов растительных масел в текущем периоде снизился в 2 раза.

Так, кукурузного масла за 2019-2020 МГ экспортировано всего 5,39 тыс. тонн против 9,67 тыс. тонн в прошлом маркетинговом году.

Рапсового масла в 2019-2020 МГ отправили на экспорт 68,2 тыс. тонн, что на 48,4 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Китай и в этом году лидирует в рейтинге импортеров украинского рапсового масла с показателем 61,3 тыс. тонн, но данная цифра ниже показателей предыдущего МГ на 35%. Однако Китай изменил законодательство в отношении правил ГМО-происхождения рапса, и теперь украинское рапсовое масло рассматривается как генетически модифицированное и не подлежит импорту.

Первое место среди экспортеров рапсового масла в 2019-2020 МГ заняла компания Allseeds – 35 тыс. тонн. Лидер прошлого года, компания Alfa Trading (Wilmar), существенно сократил экспорт данного вида масла (16,2 тыс. тонн против 43,8 тыс. тонн в прошлом МГ), так как основным рынком сбыта данной компании являлся Китай.

Экспорт соевого масла в этом маркетинговом году показал самую низкую цифру за последние 5 лет – 31,3 тыс. тонн. По сравнению с прошлым сезоном объем экспорта упал на 72%. Такие компании как Vioil, Korolivskiy Smak, Astarta, Pology перестали экспортировать соевое масло танкерами. Лидером среди экспортеров стала компания Kernel, которая отгрузила 11,9 тыс. тонн.