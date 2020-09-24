Суд отказался отменить решение прокурора о прекращении дела "Роттердам+"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказалась отменить постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии криминального производства по так называемому делу "Роттердам+".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на трансляцию заседания.

"Правомерным выглядит вывод о том, что не установлено достаточно доказательств для доказательства вины лица в суде и исчерпаны возможности их получения. Это свидетельствует об обоснованности и мотивированности постановления от 27 августа 2020 года о закрытии криминального производства №209 от 24 марта 2017 года. Соответственно, в удовлетворении жалобы следует отказать", – сообщила судья, оглашая решение.

Она отметила, что это решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Суд принял решение по жалобе экс-депутата и экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, который просил отменить постановление о закрытии дела.

Как сообщалось, 27 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чи будуть засуджені організатори "Роттердам плюс"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.