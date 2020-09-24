Кабмин назначил нового главу Службы безопасности на транспорте

Кабинет министров назначил Егора Прокопчука председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1139-р от 23 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Прокопчук назначен на должность с 25 сентября путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 августа согласовал назначение Прокопчука главой "Укртрансбезопасности".

Согласно реестру деклараций, до февраля 2020 года Прокопчук занимал должность гендиректора ГПП "Кривбасспромводпоставка", где он в прошлом году заработал 412,53 тыс. грн. Его жена Валерия в прошлом году получила 762 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельнгостью, 832 тыс. грн от продажи недвижимости и 24 тыс. грн помощи при рождении ребенка.

Егор Прокопчук возглавляет общественную организацию "Центр защиты одесситов", в 2015 году баллотировался в горсовет Одессы от партии "Доверяй делам" мэра города Геннадия Труханова.

Напомним, Кабинет министров 1 июля уволил Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте. Он возглавлял ведомство с 20 ноября 2019 года.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.