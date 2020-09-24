БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
МИД запустит новый формат консультаций для украинских экспортеров

С целью продвижения украинской продукции на иностранные рынки Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины будет проводить регулярные онлайн-брифинги с участием послов Украины и представителей украинского бизнеса.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

25 сентября первый пилотный онлайн-брифинг проведут послы Украины в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии для более 50 украинских экспортеров.

Во время сессий участники смогут проконсультироваться с украинскими дипломатами об особенностях выхода на иностранные рынки, услышать полезные советы и рекомендации, обсудить перспективы сотрудничества.

