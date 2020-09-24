Поставки лексредств за бюджет этого года начнутся с середины октября, – Минздрав

Поставки лексредств, закупленных за средства госбюджета 2020 года, начнутся со средины октября.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Регионы отчитались по остаткам лексредств на сумму 5,4 млрд грн. Закупки 2020 года начались в июне через ГП "Медицинские закупки Украины". Со средины октября начнутся поставки этих лексредств", - сказала Шаталова.

По словам замминистра, в торгах на ProZorro находится 4,8 млрд грн, проведены торги и планируется заключение договоров на 1,3 млрд грн.

Шаталова также уточнила, что на предыдущей неделе МЗУ объявило торги на поставки компьютерных томографов. Министерство ведет переговоры с регионами относительно приема этого оборудования.