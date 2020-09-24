БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
212 0

Поставки лексредств за бюджет этого года начнутся с середины октября, – Минздрав

Поставки лексредств за бюджет этого года начнутся с середины октября, – Минздрав

Поставки лексредств, закупленных за средства госбюджета 2020 года, начнутся со средины октября.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Регионы отчитались по остаткам лексредств на сумму 5,4 млрд грн. Закупки 2020 года начались в июне через ГП "Медицинские закупки Украины". Со средины октября начнутся поставки этих лексредств", - сказала Шаталова.

По словам замминистра, в торгах на ProZorro находится 4,8 млрд грн, проведены торги и планируется заключение договоров на 1,3 млрд грн.

Шаталова также уточнила, что на предыдущей неделе МЗУ объявило торги на поставки компьютерных томографов. Министерство ведет переговоры с регионами относительно приема этого оборудования.

Автор: 

ліки (597) медицина (638)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 