"Белавиа" возобновит транзитные полеты из Украины в Россию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в октябре восстановит транзит между Украиной и Россией через аэропорт Минск.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Авиакомпания объявила о возобновлении полетов из Минска в московский аэропорт Домодедово с 30 сентября. Из-за ограничений российских властей рейсы будут выполняться только раз в неделю по средам. При этом стыковки московского рейса с рейсами в Украину доступны для бронирования только с 7 октября и только по средам.

Сейчас "Белавиа" предлагает перелеты из Киева в Москву через Минск и в обратном направлении с общей продолжительностью в пути до 4 часов. Для маршрута Одесса-Москва время в пути составит до 11 часов, что вызвано более длительной стыковкой в Минске.

Напомним, Украина прекратила прямое авиасообщение с Россией после незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, позднее было прекращено железнодорожное пассажирское сообщении со страной-агрессором. Наземное сообщение между столицами представлено только автомобильным транспортом.