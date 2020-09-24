Фонд гарантирования вернул крупным вкладчикам банка Жвании и Мартыненко 94% вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 сентября увеличил размер частичного удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Диамантбанк" на сумму 52,95 млн или 7% от общей суммы очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

В Фонде напомнили, что средства будут выплачены в безналичной форме пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору одной очереди.

"Таким образом, размер частичного удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди реестра акцептованных требований кредиторов ПАО "Диамантбанк" увеличится до 711,06 млн грн, что составляет 94% от общей суммы акцептованных требований кредиторов банка, включенных в четвертую очередь", – сказано в сообщении.

К четвертой очереди относятся требования вкладчиков-физических лиц на сумму больше гарантированной, то есть более 200 тыс. грн и проценты, начисленные в период временной администрации.

Как сообщалось, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 22 июня 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк". По оценке Фонда гарантирования, общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 1,24 млрд грн.

При этом в июне 2017 года состоялась сделка по передаче части активов "Диамантбанка" принимающему "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко.

По условиям соглашения, "ТАСкомбанк" приобрел все права и обязанности должника перед вкладчиками (физическими лицами, в том числе физическими лицами-предпринимателями) "Диамантбанка" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада (в том числе по именным сберегательным сертификатам) в пределах 200 тыс. грн. Общая сумма переданных обязательств составила около 1,1 млрд грн.

"Диамантбанк" зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) "Диамантбанк" занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в "Диамантбанке" были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.