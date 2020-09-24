Украина удержала 12 место в мире по производству стали, – Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2020 года сократила производство стали на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,83 млн тонн, сохранив 12 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В августе зафиксировано падение выплавки стали к августу 2019 года в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции, Бразилии и Ирана. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в США – на 24,4%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа выглядит следующим образом: Китай (94,85 млн тонн, рост на 8,4%), Индия (8,48 млн тонн, падение на 4,4%), Япония (6,45 млн тонн, падение на 20,6%), США (5,59 млн тонн, падение на 24,4%), Южная Корея (5,8 млн тонн, "минус" 1,8%), РФ (5,55 млн тонн, "минус" 4,6%), Турция (3,24 млн тонн, рост на 22,9%), Германия (2,83 млн тонн, "минус" 13,4%), Бразилия (2,7 млн тонн, рост на 6,5%) и Иран (2,4 млн тонн, рост на 14,6%).

Далее следуют Вьетнам (2,32 млн тонн, рост на 32,9%), Украина (1,83 млн тонн, снижение на 5,7%), Тайвань (Китай, 1,63 млн тонн, снижение на 12,4%), Мексика (1,25 млн тонн, "минус" 17,3%) и Италия (0,94 млн тонн, рост на 9,7%).

В целом в августе 64 страны произвели 156,24 млн тонн стали, что на 0,6% больше, чем в августе 2019 года.

По данным Worldsteel, за восемь месяцев 2020 года 64 страны произвели 1 млрд 187,81 млн тонн стали, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13 место среди крупнейших производителей, тогда как в 2018 году в стране было произведено 21,1 млн тонн стали (также 13 место).