Зеленский отменил участие в украинско-белорусском форуме вместе с Лукашенко

Президент Владимир Зеленский не поедет в октябре в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в городе Гродно 8-9 октября.

Информацию об этом подтвердила " пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно визит президента Украины в Беларусь, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", – сказала она.

Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер... Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа", – сказал посол изданию БизнесРевю.

Напомним, первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй – в октябре 2019 года в украинском Житомире при участии президента Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.