"Укрнафта" продолжает сокращать добычу нефти и газа

"Укрнафта" в августе добыла 125,4 тыс. тонн нефти и конденсата (-2,5% к августу 2019 года), а также 92,9 млн кубометров газа (-8,2%).

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В целом в январе-августе 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,4% (на 4,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,01 млн тонн, но снизила газа – на 0,4% (на 3,2 млн кубометров) – до 771,8 млн кубометров.

Как сообщалось, в июле ПАО "Укрнафта" добыло 125,9 тыс. тонн нефти и конденсата и 94,6 млн кубометров природного газа, что, соответственно, на 0,6% и 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,07 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,52 млн тонн, газа – на 7,5% (на 0,08 млрд кубометров) – до 1,16 млрд кубометров.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", – порядка 42% акций.