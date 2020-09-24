В Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование (обновлено)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 24 сентября установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в "желтую" зону!", - сообщил Немчинов.

К "красной" зоне будут отнесены лишь города Тернополь и Бережаны (Тернопольская область).

Как уточнили в пресс-службе правителсьтва, в этих городах запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения (высадка возможна), прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, учреждениях общественного питания (ресторанах, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.



