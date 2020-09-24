Госгеокадастр передаст местным властям после выборов 2 миллиона гектаров земли

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) после местных выборов передаст объединенным территориальным громадам (ОТГ) в коммунальную собственность 2 млн га сельхозземель государственной формы собственности, которые находятся за пределами населенных пунктов.

Об этом глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил в эфире канала "Украина24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с поручением президента Украины после местных выборов Госгеокадастр Украины передаст все земли объединенным территориальным громадам. Речь идет более чем о 2 млн га земли", – сообщил глава ведомства.

Лещенко добавил, что после передачи контролировать целевое использование этих земель будет Госгеокадастр.

Кроме того, до 2021 года запланировано принять новую методологию нормативной денежной оценки (НДО) земли.

"Мы до конца года на уровне постановления Кабинета министров примем унифицированную методологическую основу для нормативно-денежной оценки земли с учетом всех аспектов климатических, почвенных, территориальных, а также пересмотрим нормативно-денежную оценку в отдельных регионах", – сказал Лещенко.

Глава Госгеокдастра напомнил, что сейчас средняя оценка 1 га в Украине составляет 27,5 тыс. грн.

Лещенко отметил, что с целью защиты от злоупотреблений при отчуждении земель коммунальной собственности будет введена дополнительная ответственность громады путем внесения изменений в закон "О местном самоуправлении".

"Мы четко прописываем, что любое отчуждение земель коммунальной собственности осуществляется 2/3 голосов от количественного состава Рады", – сказал Лещенко.