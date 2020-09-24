Госспецсвязи анонсировала ожесточение требований к провайдерам "облачных" сервисов

Провайдеры, которые предоставляют услуги в "облаках" и обслуживают большое количество предприятий критической инфраструктуры, также могут перейти к категории объектов критической инфраструктуры.

Об этом заместитель главы Госспецсвязи Александр Потий заявил в ходе "круглого стола" на тему "Цифровая трансформация в Украине: как государственному сектору ускорить переход к модели "облачных" сервисов", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Со временем к таким операторам будут выдвигаться дополнительные требования как к объекту критической инфраструктуры, в том числе и по защите информации. Если оператор предоставляет такие услуги, он должен быть к этому готовым", – отметил Потий.

Чиновник сообщил, что сегодня этот вопрос уже прорабатывается в Украине.

"Сейчас ведутся работы по обоснованию перехода к построению системы защиты информации, которая опирается на рамочную модель построения профилей безопасности. Это не профиль защищенности, как мы привыкли к КСЗИ (комплексная система защиты информации, – ред.), это другой подход. Этот профиль безопасности может создаваться на отдельные виды технологий, в частности на "облачные", – сказал замглавы Госспецсвязи.

Читайте также: IT-компании из Беларуси начали переезжать в Латвию

Чиновник пояснил, что такой профиль безопасности позволит использовать любые отраслевые стандарты или другие нормативные документы, которые предъявляют специфические требования безопасности к информационным системам, используемым в различных отраслях.

"Это путь, который позволит гибко строить соответствующие системы там, где эту систему используют на своем предприятии или в организации. Если какая-либо организация пожелает получать соответствующие услуги от провайдера "облачных вычислений", то такой провайдер должен предоставить заверение в том, что имеет соответствующий функционал по профилю безопасности и эти меры безопасности можно будет использовать для нужд организации", – отметил Потий.

По его словам, в ближайший год такая модель получит соответствующую нормативно-правовую основу.

"Это позволит, на наш взгляд, решить много вопросов, в частности, самое важное – каким образом можно обеспечить защиту информации при использовании "облачных" технологий", – уточнил замглавы Госспецсвязи.