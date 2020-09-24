БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шмыгаль объявил о начале создания фондового рынка в Украине

Шмыгаль объявил о начале создания фондового рынка в Украине

Начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2018 году сделки с гособлигациями заняли 95% объема торгов на фондовом рынке Украины, тогда как на торги акциями приходилось меньше 1%.

біржа (546) Кабмін (7912) фондовий ринок (285) Шмигаль Денис (1559)
