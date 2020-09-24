Шмыгаль объявил о начале создания фондового рынка в Украине
Начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
Премьер выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.
"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", – сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, по данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2018 году сделки с гособлигациями заняли 95% объема торгов на фондовом рынке Украины, тогда как на торги акциями приходилось меньше 1%.
