Сейм Литвы призвал остановить строительство "Северного потока-2"

Парламент Литвы 24 сентября принял резолюцию в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в которой заявляется, что необходимо оставить прокладку газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

За резолюцию проголосовали 47 парламентариев, один воздержался, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе говорится, что "отравление Навального с использованием паралитического отравляющего химического вещества, созданного в российских лабораториях, которое запрещено международными договорами, совершенно явно показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции".

Как считают литовские парламентарии, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования "российской агрессивной внешнеполитической инициативы, чаще всего направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы".

В связи с этим они предлагают остановить прокладку второй линии газопровода "Северный поток".

Документ инициировали председатель Комитета по европейским делам сейма "социал-трудовик" Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис и его коллеги по фракции Лауринас Касчюнас, Жигимантас Павилёнис, глава Партии свободы Аушрине Армонайте, социал-демократ Довиле Шакалене.

Навальный в настоящий момент находится на лечении в Германии. Ему стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 23 сентября Навальный был выписан из берлинской клиники Charite, и, по сообщению пресс-службы клиники, врачи считают, что он может полностью поправиться.