К началу отопительного сезона полностью готовы только четыре района Киева

Из 8111 жилого дома, находящихся в обслуживании коммунальных предприятий, акты готовности получили 7570 (93%). В Святошинском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах к отопительному сезону готовы все дома.

Среди обследованных 2922 из 3007 жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных жилых домов, ведомственных общежитий и инвестиционных домов зафиксировано низкое состояние готовности к пуску тепла. В этой категории балансодержатели подготовили 35-40% сооружений.

Согласно Правилам пользования тепловой энергией, во время подготовки к отопительному сезону балансодержатели дома обязаны проверить и, в случае необходимости, отремонтировать неисправную арматуру, узлы, обеспечить промывку домовых теплосетей, утепление мест общего пользования и тому подобное.

Всего - около 30 видов регламентных работ. Соответствие дома критериям готовности к подаче тепла подтверждается Актом готовности к отопительному сезону.