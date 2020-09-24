Еврокомиссия впервые предложила законодательство о криптоактивах

Европейская комиссия 24 сентября впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах - цифровом выражении ценностей или прав, которые могут храниться и продаваться в электронном виде.

Об этом заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть предложение по криптоактивам, направленное на то, чтобы позволить компаниям использовать возможности, предлагаемые этими активами, но так, чтобы снизить риски для инвесторов и сохранить финансовую стабильность", - сказал Домбровскис.

"Регламент рынков криптоактивов" (MiCA) будет, по мнению ЕК, стимулировать инновации, сохраняя при этом финансовую стабильность и защищая инвесторов от рисков. Это даст юридическую ясность и определенность эмитентам и поставщикам криптоактивов.

Новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве-члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза ("паспортизация").

Защитные меры включают требование к достаточности капитала, финансовое обеспечение безопасности активов, обязательную процедуру подачи жалобы, доступную инвесторам, и права инвестора в отношении эмитента. К эмитентам крупных обеспеченных активами криптоактивов (так называемых глобальных "стейблкоинов") будут предъявляться более строгие требования.

Еврокомиссия предлагает также пилотный режим для рыночных инфраструктур, которые хотят попытаться торговать и проводить транзакции с финансовыми инструментами в форме криптоактивов.

Пилотный режим представляет собой так называемый подход "песочницы", или контролируемой среды, который позволяет временно отступать от существующих правил. Он позволит компаниям протестировать на практике существующие правила и узнать больше о том, как они работают.