СБУ разоблачила схему взяток на Восточной таможне

Служба безопасности Украины в Луганской области блокировала вертикально построенную коррупционную схему, которую организованной руководством Восточной таможни ГФС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает БизнесЦензор.

Сотрудники СБУ провели комплекс негласных следственных действий для документации коррупционной схемы. Правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от бизнесменов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт.

Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов.

Коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн гривен в год.

Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста дежурной части неправомерной выгоды.



