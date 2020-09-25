Апелляционный суд признал $68 миллионов долгов "Укрзализныци" перед "Сбербанком"

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Апелляционный суд признал $68 миллионов долгов

Восточный апелляционный хозсуд своим постановлением от 17 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение , которым было признано "Укрзализныцю" правопреемником "Донецкой железной дороги" и должником в деле, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 млн долл на основании судебных решений.

"Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" российского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежащие погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты с вступлением окончательной силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога".

"Укрзализныця" должна была погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед "Сбербанком" – 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.

Мы должны, а они нам не должны!!! Но судя по тому как живут руководители Укр. железной дороги у них усе ок!!! И голову они не греют!!!!
Поэтому хорошего всем дня!!!
25.09.2020 10:35 Відповісти
Такое "справедливое" решение принял реформированный еще при Порошенко суд?
Если такие решения опираются на законы, которяе явно не всовершенны, то почему до сих пор эти законы не исправили?
Как не возвращать банки бывшим владельцам, так за 3 дня могут принять, а тут годами длится конфликт интересов и ни депутатов, ни судей не пипает.
25.09.2020 11:04 Відповісти
Чо за херня , началось признание гражданского конфликта Если машина ,официально в угоне , хозяин обязан оплачивать все штрафы угонщика
25.09.2020 13:27 Відповісти
Надо судить руководство УЗ,вместе с наблюдательным советом.Банк окупанта не может требовать возврата денег.Он может арестовать вагоны.Похоже ктото из руководства решил заработать вместе с банком.Потом вагоны,перепродадут
25.09.2020 13:43 Відповісти
То-есть за то что РФ оккупировала Крым и Донбасс Украина должна выплачивать кредиторам? возможно так оно и есть только, кредиторы должны получить свои деньги после того когда РФ все возместит,но для этого Украина должна подать в суд на РФ в том числе и "Укрзализныця",но чиновники заняты "распилом" бюджет на свои нужды и приватизацией имущества страну принадлежащие народу на миллиарды долларов да так ,что народу не хватает на самое элементарное в борьбе с пандемией,где надо одну сотую того ,что они воруют,что бы люди не умирали.
А что делает , бывшие и нынешние председатели правления Укрзализныци ,получая зарплату 1,5 миллиона грн в месяц и великий борец с коррупцией Лещенко в наглядовой раде с зарплатой по 550 тыс грн - делают убытки гос.компании?, а народ должен за это расплачиваться деньгами ,имуществом ,здоровьем, так пусть вернут деньги назад за нанесенный ущерб своим преступным бездействием и вредительством , заплатят штрафы , -это же касается и Президентов и ВР ,если не могут управлять,приносить прибыль стране,отсудить у РФ за агрессию, почему за все должен платить народ,ему что умереть от нищеты из такого воровства,пусть идут в отставку и вернут украденный бюджет и имущество,которое они с олигархами прихватизировали.
25.09.2020 14:15 Відповісти
ОРДЛО з Росією грабують укрзалізницю, а український суд їм допомагає?
28.09.2020 07:42 Відповісти

