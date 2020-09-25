Нацбанк спрогнозировал урожай зерновых на уровне 70 миллионов тонн

Национальный банк Украины ожидает урожай зерновых в 2020 году на уровне 70 млн тонн вместо прогнозных 70-72 млн тонн.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор.

"Мы прогнозировали, что Украина соберет 70-72 млн тонн зерновых. Учитывая довольно значительный пересмотр данных по урожаю ранних зерновых (пшеницы и ячменя) в сторону ухудшения по сравнению с оперативной статистикой, на данный момент мы ожидаем около 70 млн тонн", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, в начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).