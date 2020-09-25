НБУ ожидает дальнейшего падения ставок по депозитам

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб ожидает снижения ставок по депозитам до конца текущего года на 100 базисных пунктов (б.п.).

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По депозитам, возможно, есть небольшой потенциал для снижения. Они еще до конца не отыграли снижение учетной ставки до 6%. В целом по системе, думаю, есть потенциал еще в 100 базисных пунктов (б.п.).", – сказал Сологуб.

Сологуб добавил, что для годового гривневого депозита диапазон разброса ставки варьируется от 5% в маленьких банках до 11% в иностранных.

По его словам, у кредитных ставок тоже есть потенциал для снижения, однако главным сдерживающим фактором для этого является cost of risk (плата за риск).

"Механизм трансмиссии - это то, что люди недооценивают. В Украине никогда таких ставок, как сейчас, не было. По депозитам - точно, по кредитам в национальной валюте тоже", - добавил Сологуб.

По его оценкам, средняя ставка по кредитам юрлиц уже ниже 10% , а ставка по кредитам среднему бизнесу – 14-15%. "Она не маленькая, но было-то 20%, и сказать, что у нас бизнес когда-то кредитовался меньше, чем под 15% в гривне, нельзя", - уточнил Сологуб.

Он также отметил, что максимальные процентные ставки по депозитам для бизнеса находятся около 5%, а в целом стоимость фондирования в банковской системе сейчас существенно ниже 10%.