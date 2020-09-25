Секретарь СНБО пригрозил поставить на учет украинских пользователей "ВКонтакте"

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей запрещенной в стране российской соцсети "ВКонтакте".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим запрещенным ресурсом. Это должна быть их ответственность - зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что благодаря системе, которая сейчас начинает работать, про всех таких пользователей будем иметь понимание, они будут все находиться на учете. Если они далее будут распространять российский контент на территории Украины - они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, ресурс "ВКонтакте" не должен работать на территории Украины, однако это не соблюдается. В то же время, с помощью международных партнеров в СНБО планируют решить эту проблему уже в ближайшее время.

Представитель от Нацполиции Украины, заместитель министра внутренних дел Алексей Гончаров, также согласился с мнением Данилова, отметив, что пользователи запрещенных на территории Украины ресурсов должны понимать, что они нарушают законодательство и нести за это ответственность.

Как сообщалось, ранее стало известно, что приложение запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" стало доступно в Украине без использования VPN. В то же время веб-версия соцсети по-прежнему не работает.

СНБО заметил угрозу национальной безопасности от возобновления работы "ВКонтакте"

Напомним, 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей. В том числе, в Украине запрещена работа "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

Напомним, впервые санкции против российских соцсетей были введены в мае 2017 года.