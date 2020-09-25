"Райффайзен банк Аваль" утвердил выплату дивидендов на 4,3 миллиарда

Акционеры "Райффайзен банка Аваль" на собрании 11 сентября приняли решение о выплате дивидендов владельцам простых акций по итогам работы финучреждения в 2019 году в размере 4,27 млрд грн (90% прибыли), тогда как в минувшем году банк начислил 3,56 млрд грн, а годом ранее – 4,24 млрд грн.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, банк также направит 700 тыс. грн (0,01% от прибыли) на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок начисления дивидендов по простым акциям установлен 26 октября 2020 года (по привилегированным – 9 октября), а конечный срок их выплаты – 26 ноября этого года (по привилегированным – 9 ноября).

Выбранный порядок расчета с акционерами предусматривает выплату дивидендов в полном объеме, говорится в сообщении.

Нацбанк Украины в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финустойчивости банков и поддержания экономики в период "коронавирусного кризиса".

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5-е место (104,172 млрд грн) среди 75 действовавших банков.