Ахметов продал свою сеть АЗС

Группа Рината Ахметова SCM продала принадлежащую ей сеть автозаправочных станций "Параллель".

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на неназванного представителя компании, передает БизнесЦензор.

"Компания продана", – сказал собеседник в руководстве компании, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее информацию о продаже сети также сообщили в банковских кругах. Однако менеджмент компании по сей день не может ни подтвердить, ни опровергнуть совершение сделки.

Как отмечает издание, имя нового владельца сети пока не известно. По данным источников, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление.

О намерении продать розничный бизнес SCM объявил еще до 2013 года, когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оценивалась в $120 млн.

В 2014 году после оккупации части Донецкой и Луганской областей "Параллель" лишилась большей части своей сети – 78 станций, а офис компании был перенесен в Запорожье.

Как сообщалось, переговоры о продаже "Параллели" велись длительное время, в 2018 году сеть оценивали в $27 млн.

На данный момент топливо под ТМ "Параллель" реализуют 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, компания продает нефтепродукты в крупном и мелком опте.

Топ коментарі
+15
Зачем ему АЗС если он миллиарды наварит на ровном месте просто продавая нашу дешовую атомную енергию за бугор, а нам впарит свои *зеленые тарифы*.
показати весь коментар
25.09.2020 22:25 Відповісти
+11
Ахметова можно закопать уже только за дела в 90 с Аликом Греком.
показати весь коментар
26.09.2020 00:46 Відповісти
+10
оксана мертведчуцька
показати весь коментар
25.09.2020 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мертвечук?
показати весь коментар
25.09.2020 15:04 Відповісти
оксана мертведчуцька
показати весь коментар
25.09.2020 20:50 Відповісти
рыжый чувствует оч ком электричество
показати весь коментар
25.09.2020 16:28 Відповісти
У них все чики пуки!!! Им все ПАРАЛЕЛЬ!!!
показати весь коментар
25.09.2020 17:37 Відповісти
я готов платить больше за ээ только не ахметову!!! когда мы уже наконец сможем менять поставщиков
показати весь коментар
25.09.2020 20:51 Відповісти
Зачем ему АЗС если он миллиарды наварит на ровном месте просто продавая нашу дешовую атомную енергию за бугор, а нам впарит свои *зеленые тарифы*.
показати весь коментар
25.09.2020 22:25 Відповісти
Та убейте его и все дела... Только ни потрошонок, ни зеленка этого не сделали и не сделают, потому что деньги не пахнут. Увы, Украина обречена.
показати весь коментар
25.09.2020 23:05 Відповісти
уу как завоняло мамкиным раскулачивателем из секты Симоненко. А за что именно вы предлагаете убить его? Может у вас доказательства есть, какие именно нормы и законы он нарушает? Или насрать, дело революции и интересы рабочего класса важнее?
показати весь коментар
25.09.2020 23:29 Відповісти
Ахметова можно закопать уже только за дела в 90 с Аликом Греком.
показати весь коментар
26.09.2020 00:46 Відповісти
Закапывай, никто не против
показати весь коментар
26.09.2020 13:39 Відповісти
Раз не нарушает-сосите по стойке смирно, но это лично вам, если вы такой умный.
показати весь коментар
26.09.2020 02:08 Відповісти
Набутылочник пишет про "сосите"! Как это романтично с твоей стороны
показати весь коментар
26.09.2020 13:39 Відповісти
Ти "пілорез" писав, що й з Порохом "Україна обречена". Якщо не буде ще й Ахметова, то з "слугами і опезежистами" точно прийде голодомор.
показати весь коментар
26.09.2020 09:11 Відповісти
Ахметов таки кращий за мертвечуків та коломойш. І Ахметов ніколи не шкодив Україні, а підтримує економіку.
показати весь коментар
26.09.2020 09:01 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2020 09:11 Відповісти
економіку власної кишені. користь Україні?!...das ist fantastisch.
показати весь коментар
26.09.2020 10:07 Відповісти
Ахметов теж вирішив не відставати від Порошенка і найняв ботів? Щось їх до фіга під цією статтєю.
показати весь коментар
27.09.2020 16:40 Відповісти
фьlвафьlля, геть не палишся?
показати весь коментар
27.09.2020 19:52 Відповісти
Если б в Украине не било метветчука с ахметом, не било и войни.
показати весь коментар
26.09.2020 14:36 Відповісти
Глупость, после провала в 2004 году с Яныком, Ахметов не лез в политику, ради политики. У него была небольшая фракция в ПР ,но они в основном занимались лобированием экономических интересов, кроме того, в последнее время перед Майданов у них с Семьей были очень натянутве отношения. У ФБР нет вопросов к Ахметову,а вот к Коломойскому есть. Если бы Ахметов учавмтвовал в 2014 году в анексии Крыма или в оекупации Донбаса, то его ждала бы такая же участь как Коломойшы либо Семьи. Но он не катается по Россиям, а наоборот, вполне себе хорошо чувствует в Европе. Донецкий аэропорт- это его детище, он инвестировал деньги в его строительсто перед Евро. Стадион Шахтер, сеть супермаркетов и т.д. Все это унтчтожено а капитализация его компаний- упала в 2 раза. Ахметов- типичный бизнесс мэн, который вышел из криминала, им вообще общаться с политиками в " западло". Но Мир меняется, а Ахметова интересуют только деньги. Поэтому ему ничего и никто не мог никогда что- либо " предьявить".
показати весь коментар
27.09.2020 08:19 Відповісти
А кто "Оплот" спонсировал? http://argumentua.com/stati/upravlyaemaya-vesna-dnr-i-lnr-rukovodit-rinat-akhmetov-po-ukazkam-iz-kremlya Гнида, он ещё та.
показати весь коментар
27.09.2020 16:45 Відповісти
А что значит спонсировал? Когда у тебя на территории захваченые террористами находятся обьекты, которые стоят под угрозой разграбления, потому что ВЛяаСТИ НЕТ НИКАКОЙ!!! Это все равно что тебя встретила в темном переулке компания вооруженных гопников приставила тебе пушку к башке и говорят- Давай деньги! Ты будешь строить из себя героя, или отдаш кошелек, часы и телефон. Тем более если ты знаешь, что в сейфе у тебя лежат другие!
показати весь коментар
27.09.2020 16:52 Відповісти
продал,да забрать все у него надо потому что все народное,кто он по нащиональности ,пустьедет к себе на родину,,и там ворует , а то с нас ,дерет в три шкури а на донбас передает кулечки за наши деньги,попристраивались в стране нашей ворюги,,,,,
показати весь коментар
27.09.2020 04:45 Відповісти
А вот и ответ почему Бене и Ахметову нужен дефолт.Чтобы жить по принципу "кому я должен,всем прощаю" в масштабе всей страны.
показати весь коментар
27.09.2020 08:39 Відповісти
как по мне что бабломойский , что рыжая мразь должны уже давно освещать площадь ,вися на столбах вместо светильников. и никак по другому.
показати весь коментар
27.09.2020 16:36 Відповісти

