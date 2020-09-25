Ахметов продал свою сеть АЗС

Группа Рината Ахметова SCM продала принадлежащую ей сеть автозаправочных станций "Параллель".

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на неназванного представителя компании, передает БизнесЦензор.

"Компания продана", – сказал собеседник в руководстве компании, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее информацию о продаже сети также сообщили в банковских кругах. Однако менеджмент компании по сей день не может ни подтвердить, ни опровергнуть совершение сделки.

Как отмечает издание, имя нового владельца сети пока не известно. По данным источников, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление.

О намерении продать розничный бизнес SCM объявил еще до 2013 года, когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оценивалась в $120 млн.

В 2014 году после оккупации части Донецкой и Луганской областей "Параллель" лишилась большей части своей сети – 78 станций, а офис компании был перенесен в Запорожье.

Как сообщалось, переговоры о продаже "Параллели" велись длительное время, в 2018 году сеть оценивали в $27 млн.

На данный момент топливо под ТМ "Параллель" реализуют 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, компания продает нефтепродукты в крупном и мелком опте.