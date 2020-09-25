Кабмин не будет продлевать запрет на въезд для иностранцев, – СМИ (обновлено)

Кабинет министров Украины примет решение об отмене полного запрета на въезд в страну для иностранных граждан.

Эту информацию подтвердили Европейской правде два независимых друг от друга источника в правительстве, передает БизнесЦензор.

Как уточнил источник Интерфакс-Украина, введенный до 28 сентября запрет просто не будет продлен.

"Запрет не отменяем, но и продлевать не планируем", – сказал собеседник агентства в правительстве.

Ожидается, что с 29 сентября начнут действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе. Пока неизвестно, когда точно решение будет принято, но есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения.

По данным источников, иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Сейчас для украинцев действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда к странам с широким распространением коронавируса.

Такими государствами признаны те, где количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Эти же правила планируется распространить и на иностранцев после 28 сентября. Они будут вынуждены идти на самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на коронавирус, который можно будет сдать по прибытии. Также от иностранцев будут требовать наличия действующего страхового полиса и установления электронного приложения для лиц в случае самоизоляции.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан, а также запретил въезд иностранцев транзитом

Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.