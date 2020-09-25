Мининфраструктуры запланировало рост доходов "Укрпошты" на 46%

Министерство инфраструктуры ожидает, что доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2020 году составит 9,7 млрд грн, а в 2021 году – вырастет до 14,14 млрд грн.

Соответствующий прогноз обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства среди ключевых показателей эффективности деятельности наблюдательного совета АО "Укрпошта" в 2020-2025 годах, утвержденных приказом Министерства инфраструктуры 11 сентября 2020 года №560, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, ожидается, что в 2021 году доход от реализации продукции "Укрпошты" составит 14,14 млрд грн, в 2022 году – 16,62 млрд грн, в 2023 году – 18,78 млрд грн, в 2024 году – 20,09 млрд грн, в 2025 году – 22,37 млрд грн.

Кроме того, в утвержденной Мининфраструктуры политике собственности "Укрпошты" на сайте Минэкономики также отмечается, что к 2023 году ведомство ожидает полную цифровизацию всех услуг "Укрпошты".

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции "Укрпошты" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.