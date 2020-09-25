Кличко оценил стоимость реконструкции моста Патона в 7 миллиардов

Полная реконструкция моста Патона, по предварительным подсчетам специалистов, будет стоить около 7 млрд грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

По словам городского головы, город уже получил все необходимые согласования от государственных органов и работы по реконструкции моста должны начаться в ближайшее время, после завершения проектных работ.

"Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции", – сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что полностью перекрывать движение по мосту на время реконструкции не планируют.

Кличко рассказал, что планом работ предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть в целом их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки", – добавил Кличко.

Как сообщалось, завершить реставрацию моста Патона столичные власти планируют до конца 2025 года.