Госэкоинспекция обратилась в суд для прекращения деятельности завода "Новомет" в Харькове

Государственная экологическая инспекция провела проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" (Харьков) и обратилась в Харьковский окружной административный суд с иском о прекращении деятельности предприятия

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованый в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Мальованого, на выбросы в атмосферу с этого предприятия при отсутствии разрешений жалуется весь Харьков. Митинги против завода - неотъемлемая часть городской жизни, людям приходится бороться за свое законное право на экологическую безопасность.

В Госэконспекции со ссылкой на главу ведомства отмечают, что во время проверки Госэкоинспекция выявила ряд нарушений природоохранного законодательства на коксовом заводе, в частности, выбросы аммиака, сероводорода, фенола без разрешительных документов.

"Проводя проверку ООО "Коксовый завод "Новомет", мы зафиксировали выбросы опасных веществ - аммиака, фенола и сероводорода. Превышение предельно допустимых концентраций формальдегида и оксида углерода обнаружены в одной из точек города - на углу ул. Кибальчича и Карачевского шоссе. Начисленные убытки от работы предприятия составляют 3,6 млн грн. Мое мнение - это катастрофически мало, однако это та сумма, которая рассчитывается, если действовать согласно действующему законодательству", - констатировал глава ведомства.

При этом он добавил, что здесь не учтены выбросы, осуществляемые предприятием ночью, так как инспекторы не могут проверять предприятия в это время суток.

"Цель Госэкоинспекции - не штрафы и уплата ущерба, а чистая и здоровая окружающая среда. Поэтому мы обратились в суд о прекращении деятельности предприятия. ООО "Коксовый завод "Новомет" не будет работать до тех пор, пока не начнет придерживаться природоохранного законодательства", - уточнил Мальованый.

В настоящее время Госэкоинспекиц также разрабатывает различные законодательные инициативы, которые позволят повысить эффективность работы Госэкоинспекции и увеличить штрафы для загрязнителей окружающей среды.

"Сегодня Госэкоинспекция активно также продвигает законодательные и нормативные изменения для повышения штрафов и сумм убытков. Сейчас они не соответствуют нанесенному окружающей среде ущербу. И именно поэтому в Украине имеют возможность работать такие предприятия, которым выгоднее оплатить убытки, чем экологизировать свою деятельность. Уверен, что с принятием законопроекта №3091 ситуация изменится. Будут увеличены штрафные санкции за недопуск, что заставит предприятия пропускать инспекторов на проверки. Будут устранены препятствия, которые ослабляют экологический контроль. Я также внес предложение о разрешении работы Госэкоинспекции в выходные дни и ночью. Надеюсь на скорое доработки законопроекта и его поддержку Верховной Радой", - резюмировал глава ведомства.

В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.