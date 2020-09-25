Средняя зарплата вырастет в 2021 году на 15%, – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при запланированном повышении минимальной на 30%.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", – сказал заместитель главы Нацбанка.

Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".

"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет", – добавил замглавы НБУ.

Сологуб отметил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

Как сообщалось, утвержденным Кабмином проектом госбюджета на 2021 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 6 000 грн с 1 января и до 6 500 грн – с 1 июля 2021 года.