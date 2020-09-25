Facebook обнаружил работавшую против Украины сеть российской разведки

Компания Facebook сообщила об устранении скоординированной деятельности, которая управлялась из России и была направлена ​​в основном на Украину и Сирию.

Как сообщили в компании, Facebook удалил 214 пользователей соцсети, 35 страниц, 18 групп и 34 аккаунта Instagram, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Причиной в сети указали нарушение "стратегии противодействия правительственному вмешательству, что представляет собой скоординированное неаутентичное поведение от имени иностранной или государственной структуры".

Facebook установил, что эта деятельность происходила из России и в основном сосредотачивалось на Сирии и Украине, а также в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Незначительная часть этой деятельности фокусировалось на Великобритании и США.

"Хотя те, кто стоят за этой деятельностью, предпринимали шаги, чтобы скрыть свои персоны и координацию, наше расследование связало эти кластеры с российскими военными, включая военные разведывательные управления", – заявил глава Facebook по вопросам безопасности Нетениель Глейхер.

Он отметил, что сеть использовала тактику "хакнуть и вбросить" , которая включает кражу информации, возможно манипулирование ею, а затем размещение в соцсетях в стратегически важное время, чтобы повлиять на общественные настроения.