На цифровизацию в госбюджете заложили катастрофически мало средств, – вице-премьер

Запланированное в государственном бюджете на 2021 год финансирование направления цифровой трансформации и кибербезопасности является катастрофически недостаточным.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в ходе онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы изучали международный опыт и, например, Норвегия, Дания, Эстония тратят от 1% до 4% от общего бюджета страны на направление цифровой трансформации, куда также входит и направление кибербезопасности. В нашей стране сегодня в бюджете, который уже внесен в Верховную Раду, это 0,15% и это катастрофически мало для одной из наиболее приоритетных отраслей цифровой экономики", – сказал Федоров.

С другой стороны, по словам вице-премьера, это уже достижение по сравнению с прошлым годом, когда на направление цифровой трансформации было выделено всего несколько десятков миллионов гривен.

"Направление киберзащиты и "кибера" в целом становится для нас приоритетным направлением. За этот год мы смогли построить базовые инфраструктурные вещи – запустили портал One Stop Shop для госуслуг, запустили мобильное приложение. Миллионы пользователей - это индикатор того, что мы движемся в правильном направлении, в 2021-2023 годах киберзащита будет нашим приоритетом", – подчеркнул Федоров.

Вице-премьер также отметил необходимость инвестировать в сферу образования и науки в части работы с IТ и цифровыми решениями, поскольку сложно развивать какую-либо отрасль без достаточного количества профильных специалистов.