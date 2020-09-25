БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
336 0

Нацбанк установит требования к структуре собственности небанковских учреждений

Нацбанк установит требования к структуре собственности небанковских учреждений

Национальный банк Украины (НБУ) разработал проект "Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг", которым планируется ввести требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений.

Как пояснили в пресс-службе НБУ, сейчас отсутствуют документы, которые устанавливали бы требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений, хотя это предусмотрено законом "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Действие этого Положения будет распространяться на небанковских поставщиков финансовых услуг, к которым относятся финансовые учреждения, кроме банков и кредитных союзов, и юридические лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Положением будет определен четкий перечень требований к прозрачности структуры собственности. В частности, структура собственности финучреждения будет признана прозрачной, если:

  • она содержит информацию обо всех собственниках существенного участия и ключевых участниках финучреждения;
  • приобретение существенного участия согласовано Национальным банком или Нацкомфинуслуг;
  • документы о структуре собственности соответствуют установленным требованиям;
  • в структуре собственности финучреждения нет владельцев существенного участия, которые являются резидентами государства-агрессора;
  • в структуре собственности финучреждения нет лиц, которым в соответствии с требованиями законодательства запрещено владеть корпоративными правами в финучреждении.

Положение также устанавливает порядок обнародования информации о структуре собственности финучреждений на официальном веб-сайте Национального банка и вебсайте финучреждения, а также порядок контроля регулятором требований к структуре собственности.

После утверждения положения финучреждения будут обязаны в течение 2 месяцев подать в НБУ сведения и схематическое изображение структуры собственности и обнародовать эти сведения на своем веб-сайте в сети интернет. В течение 5 месяцев финучреждения смогут обеспечить приведение своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения.

Автор: 

НБУ (9527) страхування (678) кредитні спілки (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 